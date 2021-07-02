Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости проанализировать вопросы лимита на легионеров и потолка зарплат в российском спорте, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ.

До середины июля Министерство спорта РФ вместе со спортивными федерациями и профессиональными лигами должно дать предложения по потолку зарплат спортсменов. Также ведомство выработает предложения по оптимизации количества легионеров в командах.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко назвал неудовлетворительным выступление российских сборных на международных турнирах в 2021 году. Также он отметил избыток легионеров в клубах и назвал рынок зарплат спортсменов в России перегретым.