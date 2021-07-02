Сборная Италии повела в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Бельгии. Счёт на 31-й минуте открыл Николо Барелла с передачи Марко Верратти.

На 13-й минуте итальянцы уже забили гол: отличился Леонардо Бонуччи, но его мяч был отменен решением ВАР.

Игра проходит на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Победитель сегодняшней игры выйдет в полуфинале на Испанию, которая в серии пенальти обыграла Швейцарию — 1:1, пенальти 3:1. Полуфинальная игра состоится 6 июля на «Уэмбли» в Лондоне.