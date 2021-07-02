Сборные Италии и Бельгии забили два гола за три минуты в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. На 44-й минуте итальянский форвард Лоренцо Инсинье поразил ворота Тибо Куртуа, сделав счёт 2:0. Прямо перед перерывом на второй добавленной минуте швейцарцы получили право на пенальти. Его успешно реализовал лучший бомбардир в истории сборной Ромелу Лукаку.

Счёт на 31-й минуте открыл Николо Барелла.

После 45 сыгранных минут Италия ведёт со счетом 2:1.

Игра проходит на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Победитель сегодняшней игры выйдет в полуфинале на Испанию, которая в серии пенальти обыграла Швейцарию — 1:1, пенальти 3:1. Полуфинальная игра состоится 6 июля на «Уэмбли» в Лондоне.