Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарный план соревнований на сезон-2021/22.

Как стало известно ранее, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

Этапы Кубка России распределены следующим образом:

22-26 сентября — I этап, Сызрань

10-14 октября — II этап, Йошкар-Ола

20-24 октября — III этап, Сочи

8-12 ноября — IV этап, Казань

17-21 ноября — V этап, Пермь

23-27 февраля — финал, Саранск

Полная версия календаря доступна на официальном сайте ФФККР.