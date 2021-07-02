Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарный план соревнований на сезон-2021/22.
Как стало известно ранее, чемпионат России по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Этапы Кубка России распределены следующим образом:
22-26 сентября — I этап, Сызрань
10-14 октября — II этап, Йошкар-Ола
20-24 октября — III этап, Сочи
8-12 ноября — IV этап, Казань
17-21 ноября — V этап, Пермь
23-27 февраля — финал, Саранск
Полная версия календаря доступна на официальном сайте ФФККР.
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