Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может покинуть свой пост, утверждает РБК со ссылкой на источник в Российском футбольном союзе. В ближайшие дни должны начаться переговоры между РФС и представителем Черчесова по условиям расторжения контракта.

«Ему еще не предложено покинуть свой пост. Однако сторона Черчесова не спешит разрывать контракт. Стороны будут обсуждать компенсацию по соглашению», — пояснили в РФС.

Второй источник утверждает, что РФС уже определился с претендентами на замену Черчесова. В их число входят два отечественных тренера и пять иностранных. При этом кандидатура главного тренера «Зенита» Сергея Семака не рассматривается.

Отмечается также, что вероятность сохранения Черчесовым поста главного тренера сейчас минимальна.

В среду технический комитет РФС признал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительный, но при этом выразил ему доверие. Официальные представители организации также отмечали, что специалист должен продолжить работу со сборной.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году после отставки Леонида Слуцкого. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, а на Евро-2020 заняли последнее место в группе, набрав 3 очка (0:3 с Бельгией, 1:0 с Финляндией, 1:4 с Данией).