Тульский «Арсенал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Иваном Новосельцевым. Последние два сезона экс-игрок сборной России по футболу провёл в «Сочи». За южан он провёл в общей сложности 35 матчей и забил два мяча.

Новосельцев — воспитанник «Химок». Ранее он выступал за «Истру», «Торпедо», «Ростов», а зимой 2017 года перешёл в «Зенит». В составе сине-бело-голубых он отыграл вторую половину сезона-2016/17 и провёл пять матчей в РПЛ. До 2019 года Новосельцев принадлежал «Зениту», но неоднократно уходил в аренды, первой из которых стала аренда как раз в «Арсенал» в сезоне-2017/18. Тогда он за туляков отыграл только пять матчей во всех турнирах. Также в его карьере были аренды в «Анжи» и «Ростов», после чего футболист перешёл в «Сочи».

С 2015 по 2016 год Новосельцев отыграл пять матчей в составе сборной России под руководством Фабио Капелло, Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова.