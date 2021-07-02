На чемпионате Европы по футболу состоялись первые два матча 1/4 финала. Один из них стал последним на турнире, состоявшимся в Санкт-Петербурге. На Уимблдоне российские теннисисты и теннисистки продолжают борьбу за трофеи. Станислав Черчесов не собирается покидать пост главного тренера сборной России. Опубликован календарь соревнований по фигурному катанию. Самые интересные новости спорта 2 июля – в дайджесте Nevasport.

Футболист «Алании» обматерил Касаткину в «Инстаграме» после вылета с Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина показала оскорбительные сообщения от футболиста «Алании» Владимира Хубулова после вылета с Уимблдонского турнира. В своём «Инстаграме» Касаткина выложила скриншот диалога с игроком владикавказской команды. Футболист обматерил теннисистку, обвинив её в том, что она проиграла матч, ведя на брейке 30:0. В своей речи Хубулов назвал Касаткину «конченной» и «шмарой».

Позднее Хубулов принёс извинения теннисистке.

Российские олимпийцы начали прибывать в Токио

Первая группа олимпийцев из России прилетела в столицу Японии. Большая часть – российские гребцы. На данный момент спортсмены проходят тестирование на коронавирус. Позднее у олимпийцев запланирован перелет до города Тояма, где будут проходить сборы группы.

Черчесов заявил, что не собирается покидать пост главного тренера сборной России по футболу

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что не собирается подавать в отставку.

«Я не думал, что буду тренировать сборную, мечтал или нацеливался. Нужно было дать добро, что я готов. Каждый солдат своей страны. Мне дали задание, я его выполняю. Уже пять лет», — сказал Черчесов, добавив, что он не должен принимать импульсивных решений.

Хачанов и Рублёв вышли в 1/8 финала Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, выступающий на Уимблдоне под 25-м номером, обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира.

Андрей Рублев впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв соперника из Италии Фабио Фоньини.

РФС перевел «Чайку» в ПФЛ за договорной матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт в отношении инцидента с участием российского футбольного клуба «Чайка». В наказание за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ПФЛ «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также матч 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир»), клуб было решено перевести в низший по рангу дивизион в ПФЛ.

Самсонова победила чемпионку US Open и вышла в 1/8 финала Уимблдона

Российская теннисистка 65-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла Слоун Стивенс и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

IIHF объявила претендентов на пост президента федерации

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила список кандидатов на пост президента федерации. Всего на должность главы IIHF претендуют пять человек: немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров. Действующий глава федерации Рене Фазель покинет свой пост в сентябре.

Лидер сборной США уличена в употреблении марихуаны и может пропустить Олимпиаду

Один из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Кэрри Ричардсон уличена в нарушении антидопинговых правил, сообщает AP. В пробе бегуньи обнаружены следы марихуаны. Ричардсон с большой вероятностью пропустит Олимпиаду в Токио, однако сохраняет теоретические шансы на поездку, но только в составе эстафетной команды.

Испания по пенальти обыграла Швейцарию в Петербурге и вышла в полуфинал Евро-2020

Сборная Испании в серии пенальти победила Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Счёт открыли испанцы на 8-й минуте: мяч был записан на швейцарца Дениса Закарию. На 68-й минуте Джердан Шачири сравнял счёт с передачи Ремо Фройлера. В дополнительные 30 минут голов забито не было, а в серии пенальти Испания была точнее — 3:1.

Опубликовано расписание российских соревнований по фигурному катанию на сезон-2021/22

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала календарный план соревнований на сезон-2021/22.

Италия обыграла Бельгию и сыграет с Испанией в полуфинале Евро

Сборная Италии победила Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Счёт на 31-й минуте открыл Николо Барелла с передачи Марко Верратти. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье дальним ударом увеличил преимущество итальянцев, но в добавленное к первому тайму время Ромелу Лукаку сократил отставание до минимума, реализовав пенальти.

Полуфинал Италия — Испания пройдёт в Лондоне на «Уэмбли» 6 июля.