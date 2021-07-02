Сборная Италии победила Бельгию в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1. Счёт на 31-й минуте открыл Николо Барелла с передачи Марко Верратти. На 44-й минуте Лоренцо Инсинье дальним ударом увеличил преимущество итальянцев, но в добавленное к первому тайму время Ромелу Лукаку сократил отставание до минимума, реализовав пенальти.

Во второй половине встречи голов забито не было.

Команды играли в следующих составах:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Фертонген, Менье (Шадли, 69. Прат, 74), Витсель, Тилеманс (Мертенс, 69), Т. Азар, Де Брёйне, Доку, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола (Эмерсон, 79), Барелла, Жоржиньо, Верратти (Кристанте, 74), Кьеза (Толои, 90+1), Иммобиле (Белотти, 74), Инсинье (Берарди, 79).

Напомним, что Италией руководит бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Сборная Италии вышла в полуфинал Евро-2020, где сыграет с Испанией. Испанцы ранее одолели Швейцарию в серии пенальти (1:1, пенальти — 3:1). Игра прошла на стадионе в Санкт-Петербурге. Матч пройдёт 6 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».

Италия вышла в полуфинал Евро впервые с 2012 года. Тогда команда дошла до финала, где уступила как раз Испании (0:4).

3 июля состоятся ещё два четвертьфинала: Чехия — Дания и Украина — Англия. Победители этих матчей встретятся в полуфинале также на «Уэмбли».

Финал тоже пройдёт на «Уэмбли» 11 июля.