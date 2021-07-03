Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне вышел на матч с Италией в четвертьфинале Евро-2020 с серьезной травмой.

Как рассказал футболист после игры, он выступал с разрывом связок, но из-за ответственности перед страной не мог отказаться от матча.

«Лично для меня это были четыре-пять напряженных недель. Больше всего хочу поблагодарить наш медперсонал: это чудо, что я сегодня сыграл, потому что голеностоп точно был поврежден. Разрыв связок. Но я чувствовал сегодня ответственность за страну. Плохо, что большего сделать просто не мог», — приводит слова Де Брёйне официальный сайт УЕФА.

Напомним, Италия одержала победу со счетом 2:1 и вышла в полуфинал Евро-2020. В составе победителей по голу забили Николо Барелла и Лоренцо Инсинье, за бельгийцев отличился Ромелу Лукаку. В полуфинале итальянцы сыграют с Испанией.