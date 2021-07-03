Ведущая британской телепередачи «Доброе утро, Британия» Кейт Гаррауэй раскритиковала дизайн формы сборной Украины.

Как сообщает Daily Star, ведущая сравнила нарисованную на футболке карту страны с грязным пятном, причем сделала это в присутствии посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.

«Я не знаю, хорошо ли видно, но на передней части вашей футболки есть карта. Её трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимет с пола и скажет, что она ещё не совсем грязная. Это немного похоже на пятно», — сказала Гаррауэй в эфире.

Зрителей передачи такое сравнение вывело из себя, они моментально завалили её страницу в «Твиттере» хейтерскими сообщениями.

Напомним, сборная Украины сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Матч состоится в Риме (Италия) сегодня, 3 июля.