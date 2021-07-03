Алиса Аршавина, бывшая жена экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина, опубликовала трогательное письмо к своей дочери.

Напомним, девушка сражается с тяжелой болезнью. На прошлой неделе она сообщила, что у нее нет лица, ноги перевязаны, а живот разрезан вдоль.

«Мне тебя очень жалко. Кроха моя, я не погибну, я буду жить, пока ты так нас всех любишь и радуешь. Но если так и случится, ты очень волевая и сильная не по годам. И у тебя есть твой взрослый Лешка, веселая Лялечка и любящая бабушка», — написала Алиса в письме дочери.

Напомним, в середине июня бывшая жена Аршавина сделала публикацию, шокировавшую подписчиков. «Я больше не могу бороться за жизнь. Это мой последний пост», — написала она.