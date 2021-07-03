Российский нападающий «Тампэ-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в топ-50 бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли.

«Молнии» обыграли «Монреаль Канадиенс» (6:3) в третьем матче финальной серии, Кучеров набрал 2 (1+1) очка. Таким образом, на счету форварда стало 127 (44+83) очков по системе «гол плюс пас» в 111 матчах плей-офф за карьеру.

По этому показателю Кучеров теперь делит 48-51 места в истории лиги с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом. Рекордсменом является Уэйн Гретцки, на счету которого 382 очка в 208 матчах.

Напомним, счет в финальной серии Кубка Стэнли сейчас 3-0 в пользу «Тампы», поэтому следующий матч может стать решающим. Он состоится 6 июля.