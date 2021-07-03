Ари в ближайшее время может стать игроком «Химок». Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, стороны начали финальную стадию переговоров, подмосковный клуб предлагает нападающему однолетний контракт.

В минувшем сезоне 35-летний игрок защищал цвета «Краснодара». Он принял участие в 13 матчах во всех турнирах и забил два гола. Ранее Ари выступал в РПЛ за «Спартак» и «Локомотив». В июле 2018 года бразилец получил российский паспорт, а в ноябре дебютировал за сборную России.

Напомним, «Химки» завершили сезон-2020/21 на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 матчах. Ранее подмосковная команда усилилась шведом Бесардом Сабовичем и словенцем Душаном Стоиновичем.