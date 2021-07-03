Сборная Бельгии по футболу не может пробиться в полуфинал чемпионатов Европы уже 41 год. Вчера, 2 июля, «красные дьяволы» со счетом 1:2 проиграли Италии в четвертьфинале Евро-2020.

Последний раз бельгийская команда выступала в 1/2 финала на чемпионате Европы 1980 года. Тогда сборная дошла до финала, где проиграла Германии со счетом 1:2. После этого бельгийцы дважды не смогли выйти из группы, а в 2016-м вылетели в четвертьфинале. В остальных случаях они не квалифицировались в финальную стадию турнира.

Напомним, единственный гол за Бельгию во вчерашнем матче забил Ромелу Лукаку, у Италии отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. Полузащитник Кевин де Брёйне играл с разрывом связок, но об этом стало известно уже после матча.