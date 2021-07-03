Голкипер Андрей Лунев, у которого истек контракт с «Зенитом», может стать игроком леверкузенского «Байера».

Как сообщает «РБ Спорт», на данный момент немецкий клуб собирает информацию. Если руководителей всё устроит, то Лунев получит предложение.

Напомним, сейчас Лунев является свободным агентом, его соглашение с «Зенитом» истекло 30 июня. Голкипер не полетел с командой на второй предсезонный сбор в Австрию.

По данным источника, сейчас Лунев тренируется на базе футбольного клуба «Алмаз-Антей». Вратарь выступал за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел в составе сине-бело-голубых 12 матчей и пропустил 12 голов в чемпионате России, став в третий раз подряд чемпионом страны. Он входил в расширенный список сборной России на Евро-2020, но не попал в финальную заявку.