Россиянин Андрей Василевский стал первым европейским вратарем, который одержал восемь побед в финальных матчах Кубка Стэнли.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», цвета которой защищает Василевский, одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в третьем матче финала (6:3). Счет в серии, таким образом, стал 3-0 в пользу «молний». Для россиянина эта победа стала восьмой в карьере в рамках финальных серий.

Один раз команда с Василевским в составе обыграла «Чикаго Блэкхоукс» в 2015 году, голкипер тогда вышел на замену во втором матче серии. Еще четыре победы были одержаны в прошлом сезоне над «Даллас Старз».

Василевский стал 27-м вратарем в истории лиги, которому удалось выиграть не менее семи матчей в финальных сериях. Рекордсменом является Жак Плант, на счету которого 25 побед.