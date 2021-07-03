Иностранные болельщики, прибывшие в Россию на Евро-2020, должны покинуть страну не позднее 12 июля. Как сообщает МВД, за несоблюдение поставленных условий может наступить ответственность

«Дальнейшее пребывание в Российской Федерации иностранных зрителей при отсутствии иных оснований для пребывания в Российской Федерации, установленных законодательством Российской Федерации, влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщает МВД.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен на нынешнее лето из-за всемирной пандемии коронавируса. Санкт-Петербург принимал семь матчей турнира, последний из которых состоялся в пятницу, 2 июля. Финал Евро-2020 запланирован на 11 июля и пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Первыми полуфиналистами турнира стали сборные Италии и Испании. Сегодня определится вторая пара: Украина сыграет с Англией, Чехия — с Данией.