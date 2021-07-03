Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал третью победу над «Монреаль Канадиенс» в финальной серии Кубка Стэнли.

«Все мы придерживаемся игрового плана и делаем свою работу. А когда каждый делает свою работу, играть намного легче. Нам хочется правильно играть все 60 минут, что мы сейчас и стараемся делать», — цитирует Кучерова русскоязычный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа» ведет со счетом 3-0, следующий матч может стать решающим. Третья игра завершилась со счетом 6:3 в пользу «молний», Кучеров забросил шайбу и отдал результативную передачу. Он вошел в топ-50 игроков в истории Лиги по количеству очков, набранных в плей-офф. Оделит 48-51 места в истории лиги с Патриком Марло, Иваном Курнуайе и Люком Робитайлом.

Четвертый матч финальной серии состоится 6 июля.