В Ленинградской области проходит этап Кубка мира по конкуру. Сегодня, 3 июля, соревнования начнутся в 13:00 по московскому времени.

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Соревнования проходят в Энколово во Всеволожском районе Ленобласти на базе конно-спортивного клуба «Дерби». В них принимают участие около 150 спортивных пар из России, Узбекистана, Армении, Киргизии, Казахстана. Призовой фонд турнира составляет 5 миллионов рублей.

Ленинградскую область представляют воспитанники Конно-спортивного клуба имени Юлии Русаковой Татьяна Бурлачко, Конно-спортивного клуба «Дерби» Василиса Ерастова и Анна Чистякова, Конно-спортивного клуба «Приор» Глеб Вощакин и Конно-спортивного клуба «Шпрингер» Дмитрий Вощакин.