Российская лыжница Юлия Ступак пообщалась с подписчиком в «Инстаграме». Спортсменка поделилась забавной перепиской, произошедшей после того, как она опубликовала фото с медицинского обследования.

«Всё по плану. Когда Москва, всегда всё бегом, времени нет. Задает мне темп, пожилой женщине», — пошутила лыжница.

«Вы-то, Юлия, пожилая? Вы — надежда российского биатлона и не только!», — ответил ей в директ один из болельщиков.

«Чё-то ржу. Биатлон, я здесь. И ничего, что это координатно другой вид спорта, сработаемся», — написала в ответ Ступак.

Напомним, в минувшем сезоне Кубка мира Ступак вернулась на международную арену после паузы в связи с рождением ребенка. Она замужем за лыжником Никитой Ступаком, в январе 2020 года у них родился сын Арсений.

26-летняя Ступак (до замужества Белорукова) — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира. В сезоне-2020/21 Юлия заняла второе место в общем зачете многодневки «Тур де Ски».