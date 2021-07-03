«Мерседес» объявил о продлении контракта с британским пилотом Льюисом Хэмилтоном. «Он остается», — гласит сообщение в «Инстаграме» команды.

На официальном сайте уточняется, что соглашение рассчитано на два сезона. «Льюис будет выступать за «Мерседес» в сезоне-2022 и 2023«. — пишет пресс-служба.

Пока неизвестно, кто будет напарником Хэмилтона в следующем сезоне. На данный момент вторым пилотом команды является Валттери Боттас, но его может сменить Джордж Расселл из «Уильямса».

Напомним, Хэмилтон является семикратным чемпионом мира, двукратным вице-чемпионом и мировым рекордсменом по количеству побед в Формуле-1. После Гран-при Турции 2020 года Льюис сравнялся с рекордом Михаэля Шумахера по количеству выигранных чемпионских титулов.

На данный момент Хэмилтон занимает второе место в личном зачете пилотов, уступая Максу Ферстаппену из «Ред Булла».