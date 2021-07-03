Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи о том, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович заменит Сергея Семака в «Зените». По мнению эксперта, эта информация не соответствует действительности.

«Про «Зенит» такого много будет, так всегда бывает. С другой стороны, логично ставить тренером сборной человека, который стал чемпионом страны. Так всегда было. Кому доверяли? Моральное право. Семак три раза стал чемпионом страны! Может, ему предложат»,— сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Напомним, после провала сборной России на Евро-2020 пошли слухи об отставке главного тренера Станислава Черчесова. Под его руководством команда не пробилась в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в своей группе.

Согласно слухам, РФС рассматривает несколько кандидатур на смену Черчесову, в числе которых Семак и Петкович.