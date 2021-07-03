Первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил о намерении выиграть Олимпийские игры в Токио.

По словам теннисиста, с тех пор, как он стал лидером мирового рейтинга, приоритетом для него стало хорошее выступление на турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх.

«Я очень мотивирован играть на Олимпиаде и бороться за золотую медаль. Представлять свою страну — высшая честь для меня», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

Напомним, сейчас Джокович выступает на Уимблдоне, где дошел уже до четвертого круга. Накануне он обыграл американца Дениса Кудлу, пробившегося в основную сетку через квалификацию. За выход в четвертьфинал Новак поспорит с 17-м сеяным чилийцем Кристьяном Гарином.

Олимпийские игры в Токио будут проходить в период с 23 июля по 8 августа, на них не выступят Рафаэль Надаль и Доминик Тим.