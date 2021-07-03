Эрмитаж официально выступил против УЕФА и фан-зоны на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В социальных сетях музея появилось заявление, в котором раскритиковал организацию за проведение мероприятий, приносящих дополнительный доход.

«Возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу. Власти Петербурга и сам Эрмитаж приложили немалые усилия к тому, чтобы уменьшить оскорбительный эффект этого мероприятия», — гласит сообщение.

Отмечается, что в результате давления со стороны УЕФА архитектурный ансамбль на десять дней будет оккупирован передвижным «парком культуры и отдыха». Это лишь доказывает, что для УЕФА важен не сам спорт, а дополнительные источники дохода.

Напомним, на Дворцовой площади расположена одна из фан-зон Евро-2020, которая начала свою работу только со стадии четвертьфинала турнира.