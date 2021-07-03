В преддверии Олимпиады в Токио назревает скандал в связи с тем, что Международная федерация плавания (FINA) отказалась от плавательных шапочек Soul Cap и запретила их использование на Играх. Шапочки были разработаны специально для темнокожих спортсменов.

По мнению FINA, такие шапочки не соответствуют естественной форме головы. Однако в Ассоциации плавания темнокожих раскритиковали федерацию за это решение и обвинили в создании неравных условий.

«Если официальные органы по плаванию говорят о представительстве темнокожих, им нужно поговорить с сообществами, чтобы выяснить, какие барьеры мешают нам заниматься. Волосы — это серьезная проблема для нашего сообщества», —сказал глава Ассоциации Даниэль Обе, которого цитирует The Guardian.

Напомним, Олимпийские игры в Токио должны были состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Соревнования пройдут в период с 23 июля по 8 августа.