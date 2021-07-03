В австрийском Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» продолжается этап Гран-при Формулы-1. В 13:00 по московскому времени стартовала третья свободная практика.

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Две тренировки состоялись днем ранее. В первой тройку лидеров составили Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, во второй — Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас и Ферстаппен.

Сегодня в 16:00 пройдет квалификация, по итогам которой определятся места пилотов на стартовой решетке воскресной гонки.

Напомним, после восьми этапов в личном зачете лидирует Ферстаппен из «Ред Булл», вторым идет пилот «Мерседеса» Хэмилтон, третьим — Серхио Перес