Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на слухи о том, что петербургский клуб может сменить наставника перед новым сезоном.

«В любом случае моё дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется. Ну а слухи… В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел. Так что работаем дальше», — приводит слова Семака Bobsoccer.

Напомним, слухи о том, что «Зенит» может сменить тренера, появились уже давно. Они связаны с тем, что под руководством Семака сине-бело-голубые плохо выступают в Лиге чемпионов. Одним из кандидатов на замену Семаку называют Владимира Петковича, который возглавляет сборную Швейцарии.

При этом предполагается, что Семак может стать главным тренером сборной России, если Станислав Черчесов будет отправлен в отставку в связи с провалом на Евро-2020.