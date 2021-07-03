Петербургский «Зенит» встретится с гельзенкирхенским «Шальке 04» в контрольном матче на предсезонном сборе в Австрии. Игра будет проходить сегодня, 3 июля, в Куфштайне на одноименной арене, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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Ранее команды встречались между собой в 2018 году, тогда победу в товарищеской встрече одержал «Зенит» со счетом 2:1.

Следующий контрольный матч «Зенит» проведет 7 июля против «Вердера», затем 11 июля встретится с «Карлсруэ».