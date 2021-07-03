На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге в рамках этапа Гран-при Австрии завершилась третья свободная практика. Лучшее время показал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Со вторым результатом тренировку завершил гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его напарник Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал худшее время.

Напомним, еще две сессии свободных заездов состоялись накануне. В первой тройку лидеров составили Ферстаппен, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, во второй — Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен.

Сегодня в 16:00 пройдет квалификация, по итогам которой определятся места пилотов на стартовой решетке воскресной гонки.

Напомним, после восьми этапов в личном зачете лидирует Ферстаппен, вторым идет Хэмилтон, третьим — Серхио Перес из «Ред Булл».