Сборная Украины по футболу встретится с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Матч будет проходить на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) сегодня, 3 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на Первом канале и его официальном сайте, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

Встречу будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом. В роли его ассистентов выступят Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным рефери назначен испанец Карлос Дель Серро Гранде.

В матче 1/8 финала Англия со счетом 2:0 обыграла Германию, голами отметились Рахим Стерлинг и Харри Кейн. Украина в дополнительное время одолела команду Швеции, победный гол на счету Артема Довбика.