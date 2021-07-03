Российский фигурист Игорь Еременко, выступающий в танцах на льду с Софьей Шевченко, обвинил ISU в несоблюдении спортивного принципа. Пара не попала в число участников серии Гран-при на сезон-2021/22.

«Мы с Соней были удивлены такому положению дел не меньше. И надеемся, что в дальнейшем все распределения спортсменов по турнирам всё-таки будут происходить в соответствии со спортивным принципом и данными критериями отбора на этапы Гран-при и другие соревнования. Всем добра», — написал Еременко у себя в «Инстаграме».

Напомним, Шевченко и Еременко тренируются в Москве под руководством Ирины Жук и Александра Свинина. На чемпионате России в прошлом сезоне они стали четвертыми.

В сезоне-2019/20 дуэт принял участие в двух этапах Гран-при: а Америке они заняли девятое место, в Японии — седьмое.