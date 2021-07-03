Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с голкипером Андреем Луневым и полузащитником Юрием Жирковым, у которых закончились сроки контрактов с клубом.

«Предложение Андрею делалось неоднократно, вопрос, как я понимаю, обсуждается. Я в курсе ситуации, знаю позицию как Андрея, так и позицию клуба. Жирков, к сожалению, получил достаточно серьезную травму, наши врачи отправляли его снимки в Финляндию, где получили рекомендации по восстановлению», — приводит слова Семака Bobsoccer.

На данный момент Жирков проходит реабилитацию в Москве. По словам Семака, всё будет зависеть от того, насколько быстро Юрий вернется в строй. «Зенит» готов вернуться к переговорам после того, как игрок оправится от повреждения и поймет, может ли продолжать карьеру.

Напомним, согласно слухам, Лунев может присоединиться к «Байеру» на правах свободного агента. 38-летний Жирков, возможно, завершит карьеру. В качестве одного из вариантов он может рассмотреть работу в структуре сине-бело-голубых.