Учредитель Фонда развития гольфа Дмитрий Ботин рассказал о растущей популярности вида спорта в России:

«Любители гольфа в России не прекращают заниматься и играть в гольф, тренироваться, участвовать в соревнованиях в любую погоду, в том числе и в жару. Сейчас гольф стал ещё более популярен, так как в период пандемии Covid-19 этот вид спорта и отдыха остаётся одним из самых безопасных, — игра на свежем воздухе, природе, общение на расстоянии.

В жару гольфисты обычно придерживаются следующих правил: всегда надевают кепку (вообще это стандартная норма экипировки гольфиста, и в жару она как нельзя кстати); пьют много воды (всегда в сумке для клюшек (бэге) с собой вода), и в гольф-клубах и на гольф-объектах, как правило, вода в открытом доступе или можно купить в клубном ресторане или на ресепшн; играют в одежде по погоде — в жару в шортах или юбках, поло с коротким рукавом; передвигаются под зонтом до мяча для следующего удара; площадки для гольфа часто на открытом воздухе (хотя есть в городах и много других концепций, где можно познакомиться с гольфом), — и поэтому даже в жару обдувающий ветерок нет-нет да найдётся…

Гольф набирает обороты популярности в России. Фонд Развития гольфа поставил перед собой задачу, чтобы 1 млн человек играли в в России к 2044 году. Всё больше учащихся, студентов, менеджеров, преподавателей, спортсменов других видов спорта, людей разных профессий и достатка можно встретить на гольфе! И это здорово! Гольф для всех! Играйте в Гольф!»