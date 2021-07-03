Российская фигуристка Дарья Усачева получила звание «Мастера спорта России». Информация об этом появилось в фан-аккаунте спортсменки в «Инстаграме».

«От всей души поздравляем нашу Дашу с присвоением звания Мастера спорта России. Даша, вперёд к новым свершениям, мы с тобой», — гласит сообщение в социальной сети.

Напомним, 15-летняя Усачева тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. В минувшем сезоне спортсменка заняла четвертое место на взрослом чемпионате России в Челябинске. Также Дарья — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.

В феврале 2021 года Усачева приняла участие в командном Кубке Первого канала. В конце того же месяца она завоевала бронзу финала Кубка России.