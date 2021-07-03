В Шпильберге (Австрия) на автодроме «Ред Булл Ринг» продолжается этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 3 июля, в 16:00 по московскому времени состоится квалификация.

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Ранее завершилась третья свободная практика, лучшее время в которой показал Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Вторым и третьим стали пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Напомним, еще две сессии свободных заездов состоялись накануне. В первой тройку лидеров составили Ферстаппен, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, во второй — Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен.

Гонка состоится завтра и начнется в 16:00 мск.