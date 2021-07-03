«Сочи» объявил о подписании контракта с 24-летним ивуарийским полузащитником «Меца» Викторьеном Ангбаном.

Футболист является воспитанником лондонского «Челси», однако его профессиональная карьера стартовала в бельгийском «Сент-Трюйдене». Затем хавбек выступал за испанскую «Гранаду» и французский «Мец», за который отыграл 31 матч в минувшем сезоне. В 2014-м году Ангбан дебютировал за сборную Кот-д’Ивуара, в составе которой провел 13 встреч.

Напомним, в минувшем сезоне «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России и вышел во второй квалификационный раунд Лици конференций — нового еврокубкового турнира, в котором также сыграет казанский «Рубин».