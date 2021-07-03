На автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге (Австрия) стартовала квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Сессия началась в 16:00 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна здесь.

Ранее сегодня, 3 июля, состоялась третья свободная практика. Лучшее время в ней показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым стал Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим — его напарник Льюис Хэмилтон.

Еще две сессии свободных заездов состоялись накануне. В первой тройку лидеров составили Ферстаппен, Шарль Леклер и Карлос Сайнс, во второй — Хэмилтон, Боттас и Ферстаппен.

На данный момент Ферстаппен возглавляет личный зачет пилотов, Хэмилтон идет вторым. Тройку лидеров замыкает второй пилот «Ред Булла» Серхио Перес.