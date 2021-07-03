Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что сборная Украины способна побороться за титул чемпиона Европы-2020. Сегодня, 3 июля, подопечные Андрея Шевченко встретятся в четвертьфинале с Англией.

«Украина может стать чемпионом Европы. Любая команда, которая вышла в четвертьфинал, может выиграть турнир, — цитирует «Спорт-Экспресс» Губерниева. — И Англия, и Украина сегодня могут выиграть. Тут шансы пятьдесят на пятьдесят: либо одна команда, либо другая».

Губерниев считает, что большинство россиян будут болеть за украинцев.

«Это братский народ, прекрасная команда, русский язык, на котором говорит Шевченко и другие. Пожелаем удачи нашей соседней футбольной стране», — добавил комментатор.

Игра Украина — Англия состоится в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель в полуфинале встретится с триумфатором другого сегодняшнего матча Чехия — Дания.