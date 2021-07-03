Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвёртый круг Уимблдонского теннисного турнира. В игре третьего круга 16-й номер «посева» уступила Каролине Муховой, которая «посеяна» под номером 19. Счёт по сетам — 7:5, 6:3 в пользу чешки.

Игра длилась 1 час 42 минуты, Мухова трижды подавала навылет, Павлюченкова — только 1 раз. На счету россиянки пять двойных ошибок против одной у соперницы.

В первом сете соперницы взяли друг у друга семь подач. Всего Мухова сделала семь брейков, Павлюченкова — четыре.

Мухова в четвёртом круге встретится с победительницей матча между полькой Магдой Линетт и испанкой Паулой Бадосой, которые проводят игру в эти минуты.

В результате из 13 россиянок, участвовавших в Уимблдоне-2021 до четвёртого круга дошла лишь Людмила Самсонова, которая в третьем круге одолела американку Слоан Стивенс (6:2, 2:6, 6:4). Её соперницей станет чешка Каролина Плишкова.