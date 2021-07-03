Когда сборная Украины в заключительном матче группового раунда Евро-2020 проиграла Австрии в довольно блёклом матче, никто и представить не мог, что этот ход окажется в итоге стратегически верным. Австрийцы в плей-офф вышли на грозную Италию, которой дали бой, но всё равно проиграли в дополнительное время (1:2). Украинцы же вышли на менее грозную Швецию, которой тоже дали бой и всё-таки выиграли в дополнительное время (2:1).

Но в четвертьфинале команде Андрея Шевченко придётся очень несладко. Ведь в соперники им досталась сборная Англии, которая по версии букмекеров сейчас является главным фаворитом чемпионата Европы. Подопечные Гарета Саутгейта сейчас выглядят очень мощно: за четыре матча команда не пропустила ни одного мяча и, несмотря на невысокую результативность (всего 4 гола), выглядит очень уверенно. Во всех играх казалось, что англичане действуют с запасом прочности и свои голы забивали. За Англию говорит и мотивация: полуфиналы и финал Евро пройдут в Лондоне на «Уэмбли», и сборной наверняка хочется взять первый за полвека трофей на родном стадионе. Особенно это хочется самому Саутгейту. Ведь именно он смазал решающий пенальти в полуфинале Евро-1996 против Германии и не вывел Англию в финал, также проходивший на «Уэмбли».

Но всё же заранее посыпать голову пеплом жовто-блакитным не стоит. Шансы на победу мизерные, но всё же они есть. Nevasport — о том, как Украине победить Англию и выйти в полуфинал Евро-2020.

Для начала отметим минусы сборной Англии. Сейчас у команды подрастает новое золотое поколение, сменившее звездную сборную нулевых, которая так ничего и не добилась на крупных турнирах. Однако нынешняя команда подвергается критике фанатов. Саутгейта винят в том, что он не реализует потенциал своих футболистов по максимуму. Лучший бомбардир ЧМ-2018 и капитан команды Харри Кейн, играя уже не с Тунисом и Панамой, а с Хорватией и Чехией, не смог забить ни одного мяча в групповом раунде. Отличиться ему удалось только на последних минутах игры с Германией, когда немцы уже шли в атаку с шашками наголо. Пока что реализации англичанам хватало, но везение в любой момент может кончиться.

К тому же у Саутгейта есть сомнения по стартовому составу, и может так получиться, что он просто перехитрит сам себя с выбором 11 игроков: такое со сборной Англии случалось и раньше (правда, с другим составом).

В лице Джордана Пикфорда Англия впервые за долгие годы получила стража ворот, который не чудит и не допускает в решающие моменты ляпов. Однако пока что на нынешнем Евро ему и сверхзадач задавали не так много. А Украина умеет забивать с дальних ударов – чего только стоит супергол Ярмоленко в ворота голландцев.

За Украину говорит и то, что она словно подстраивается под уровень соперника: чем сложнее оппонент, тем лучше играют украинцы. Едва ли не худший свой матч подопечные Шевченко провели против Северной Македонии (несмотря на победу 2:1). А в играх с Нидерландами и Швецией давали настоящий бой. Так что громкие имена и статус фаворита у Англии могут лишь дать дополнительный импульс украинцам.

Косвенную помощь Украине может оказать и то, что две главные звезды команды – Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко – хорошо знают своих оппонентов. Оба играют в Англии, а состав англичан почти полностью состоит из игроков национального первенства.

Обычно при встречах явного фаворита и аутсайдера эксперты часто упоминают и отсутствие давления на последних. Никто не будет винить Украину за поражение от Англии, а вот последним невыход в полуфинал на домашний «Уэмбли» фанаты не простят. Но пожалуй, всерьёз рассматривать это как преимущество украинцев не стоит, ведь давление может оказать на фаворитов и положительный фактор: в критический момент найти ресурсы и собраться.

А самое главное: для того, чтобы достойно сыграть с Англией, тренерам сборной Украины не нужно ничего изобретать и выдумывать. Та тактика, по которой они действовали на Евро, выглядит рабочей и в четвертьфинале. Шведы, напомним, тоже хорошо играли в обороне, но и к их воротам украинцы смогли подобрать ключи.

В любом случае, чисто за счёт игровых навыков Украине Англию не обыграть. Неслучайно все эксперты и игроки, оценивая шансы команды в четвертьфинале, говорят о везении и психологии. Зинченко прямым текстом сказал: «Чтобы пройти в следующую стадию, каждый игрок нашей команды должен провести лучший матч в своей жизни».

Матч Украина – Англия состоится сегодня, 3 июля, на стадионе в Риме. Начало игры – в 22:00 по московскому времени.