Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, за кого болеет на чемпионате Европы по футболу-2020. В Инстаграме один из подписчиков спросил: «Лизок, за кого болеешь сама?». В ответ на это 24-летняя чемпионка мира и Европы 2015 года выложила флаг Италии.

Сборная Италии на Евро-2020 выиграла три матча в группе A (3:0 с Турцией, 3:0 со Швейцарией, 1:0 с Уэльсом), победила Австрию в 1/8 финала в дополнительное время (2:1), а в четвертьфинале обыграла Бельгию (2:1). В полуфинале ее соперником станет Испания.

Напомним, что сборной Италии руководит бывший тренер «Зенита» Роберто Манчини.