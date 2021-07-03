Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Его результат — 1.03,720. Для лидера общего зачёта это третий поул подряд, четвёртый в сезоне и седьмой в карьере.

Вторым в квалификации девятого этапа «Королевских гонок» стал британец Ландо Норрис из «Макларена» — 1.03,768. Тройку замкнул партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес — 1.03,990.

Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» стал только четвёртым (1.04,014).

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял последнее 20-е место в квалификации (1.05,951). Его партнёр по команде Мик Шумахер — 19-й.

Сама гонка в Шпильберге состоится в воскресенье, 4 июля.