Никита Михайлов, постановщик программы фигуриста Михаила Коляды, объяснил выбор музыки для произвольной программы в олимпийский сезон. Коляда будет кататься под саундтрек из «Списка Шиндлера».

«Задача была подобрать программу для Олимпиады. Это всегда усложняет выбор темы, так как экспериментировать особо нельзя — нужно стопроцентное попадание, — цитирует «Матч ТВ» Михайлова. — Выбор музыки происходил следующим образом: я отправлял свои варианты, Алексей Николаевич и Миша слушали и говорили свой вердикт, нравится-не нравится, видят они этот образ или нет».

Михайлов также объяснил, какие эмоции они пытаются вложить в номер.

«Это не абстрактно про всю скорбь и горе еврейского народа, а непосредственно сам Оскар Шиндлер и его доброе дело, спасшее множество жизней», — пояснил постановщик.