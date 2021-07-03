Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с игроками и тренерами сборной перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Зеленский связался с командой Андрея Шевченко по видео и пожелал ей удачи.

«Поговорил со сборной перед матчем с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу вот так поддержать команду перед игрой от имени всех украинцев. Ребята, только вперёд! Сегодня на поле с вами вся Украина!» — написал Зеленский в Instagram.

Игра Украина — Англия состоится сегодня, 3 июля, в Риме. Начало — в 22:00 по московскому времени.