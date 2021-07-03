Стали известны составы Чехии и Дании на матч 1/4 финала Евро-2020. Игра состоится на стадионе в Баку и начнётся в 19:00 по московскому времени.

Составы выглядят следующим образом:

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Калас, Борил — Холеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг, Дамсгард.

Судить встречу будет голландец Бьорн Кёйперс. Победитель матча выйдет в полуфинале на триумфатора игры Украина — Англия, которые встретятся также сегодня.