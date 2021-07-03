Российская гонщица SMP Racing Ирина Сидоркова заняла второе место на втором этапе женских автогонок Серия W. Этап, как и первый в сезоне, прошёл в австрийском Шпильберге на трассе Red Bull Ring. Сидоркова уступила только обладательнице поула британке Джейми Чедвик. Тройку лидеров замкнула Эмма Кимиляйнен из Финляндии.

На первом этапе в Шпильберге 18-летняя Сидоркова заняла восьмое место. Третья гонка сезона состоится на знаменитой британской трассе Сильверстоун 17 июля.

Сидоркова должна была дебютировать в Серии W ещё в 2020 году, но прошлогодний сезон был отменён из-за пандемии коронавируса.