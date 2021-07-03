Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих лиг мира на начало июля 2021 года. В десятку лидеров вошла и российская премьер-лига, суммарная стоимость игроков в которой составляет 979 миллионов евро.

Возглавила рейтинг с почти двукратным перевесом английская премьер-лига. Стоимость её футболистов оценивается в 8,56 миллиарда евро.

Примечательно, что в топ вошёл второй по силе дивизион Англии — чемпионшип. Он занял в списке седьмое место с суммарной стоимостью игроков 1,12 миллиарда.

Стоит отметить, что из десятки лиг-лидеров в России наименьшее количество команд — 16, а в чемпионшипе их 24.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Английская премьер-лига — 8,56 млрд (20 команд)

2. Итальянская серия A — 4,96 млрд (20 команд)

3. Испанская ла лига — 4,89 млрд (20 команд)

4. Немецкая бундеслига — 4,33 млрд (18 команд)

5. Французская лига 1 — 3,45 млрд (20 команд)

6. Португальская примейра — 1,21 млрд (18 команд)

7. Английский чемпионшип — 1,12 млрд (24 команды)

8. Бразильская серия A — 1,04 мррд (20 команд)

9. Голландский эредивизие — 1,01 млрд (18 команд)

10. Российская премьер-лига — 979 млн (16 команд)