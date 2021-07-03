Чемпион России «Зенит» провёл товарищеский матч с немецким «Шальке» на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Игра состоялась в городе Куфштайн и завершилась нулевой ничьей. В матче не приняли участие футболисты сборных, включая хорватского капитана Деяна Ловрена и лидеров атак Артёма Дзюбу и Сердара Азмуна.

«Зенит» провёл матч в следующем составе: Кержаков (Одоевский, 46), Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Круговой, Дуглас (Симутенков, 81), Кравцов, Мостовой (Вендел, 69), Ерохин (Белохонов, 69), Малком, Дриусси (Сандарчук, 81).

Следующий матч «Зенит» проведёт 7 июля на «Паркштадион» с «Вердером», 11 июля петербуржцы сыграют с «Карлсруэ».

17 июля «Зенит» откроет сезон-2021/22 матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра пройдёт в Калининграде.