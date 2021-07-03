Сборная Дании по футболу открыла счёт на пятой минуте матча 1/4 финала Евро-2020 против Чехии. Томас Дилэйни замкнул подачу с углового в исполнении Йенса Ларсена.

Игра проходит на Олимпийском стадионе в Баку, судит её бригада арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом.

Команды играют в следующем составе:

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челюстка, Калас, Борил — Холеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.

Дания: Шмейхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор — Ларсен, Хейбьерг, Дилэйни, Мехле — Брэйтуэйт, Дольберг, Дамсгард.

Победитель игры выйдет в полуфинале на триумфатора матча Украина — Англия.