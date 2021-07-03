Сборная Чехии сделала подарок Дании перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Капитан чехов Томаш Соучек подарил датскому коллеге Симону Кьеру футболку с номером 10, фамилией «Эриксен» и автографами игроков команды.

Чехия, таким образом, поддержала лидера сборной Дании Кристиана Эриксена. Хавбек поехал на Евро-2020, но в стартовой игре с Финляндией (0:1) потерял сознание и пережил остановку сердца, после чего покинул расположение команды. В честь Эриксена уже проводилось несколько акций на турнире.

В матче Чехия — Дания идёт первый тайм, датчане ведут 1:0.